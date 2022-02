A carregar o vídeo ...

A Polícia Judiciária realizou terça-feira buscas na SAD do Sp. Braga, na sequência de uma denúncia anónima. Segundo apurou a CMTV, um dos negócios que está sob investigação é a transferência de Lima para o Benfica em 2012. Cerca de 600 mil euros desse negócio terão saído dos cofres do Benfica diretamente para uma conta de António Salvador no Brasil.