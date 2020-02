A carregar o vídeo ...

A discussão aqueceu entre Fernando Mendes e Calado ao analisarem na CMTV o Famalicão-Benfica (1-1 ) ao ser feito uma analogia entre o que se passou com Taarabt no Dragão e o lance do encontro de terça-feira que envolveu o jogador do Benfica e Gustavo Assunção, que ficou a sangrar