O canoísta português, Fernando Pimenta deixou este sábado uma mensagem na página oficial do Facebook em que denuncia o furto do kayak com o qual foi bicampeão do Mundo em 2018. O atleta, natural de Ponte de Lima, afirma que o roubo ocorreu em Mindelo, Vila do Conde. [Vídeo: Facebook]