A carregar o vídeo ...

O favoritismo da Seleção Nacional no confronto direto com a Hungria não diz nada a Fernando Santos. Em conferência de imprensa realizada esta segunda-feira, de antevisão ao encontro agendado para amanhã entre as duas seleções, o selecionador nacional assumiu que olhou com muita atenção para os últimos jogos dos húngaros, atirando que as estatísticas "não interessam para nada". [Vídeo: Canal 11]