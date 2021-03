A carregar o vídeo ...

Fernando Santos não tem dúvidas de que o duelo com a Sérvia será totalmente diferente do embate com o Azerbaijão no arranque da fase de qualificação para o Mundial de 2022. Em conferência de imprensa realizada esta sexta-feira, o selecionador português disse que a seleção sérvia irá entrar em campo com a ambição de conquistar os três pontos, tal como Portugal.