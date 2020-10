Fernando Santos e o regresso dos adeptos nos jogos da Seleção: «Deu um cheirinho agradável»

A carregar o vídeo ...

Foram 2500 adeptos que tiveram a oportunidade de voltar a ver a Seleção Nacional a jogar. Na conferência de imprensa após o final do jogo frente à Espanha (que terminou com um 0-0 no marcador), o selecionador Fernando Santos mostrou-se satisfeito pelo regresso do público aos estádios e pelo "cheirinho agradável" que isso trouxe ao jogo.