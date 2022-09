Fernando Santos e o relvado do Municipal de Braga: «Estão a trabalhar para deixá-lo em condições»

A carregar o vídeo ...

Fernando Santos explicou esta segunda-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com a Espanha para a Liga das Nações, que a equipa das Quinas, assim como a seleção espanhola, decidiu não treinar no relvado principal do Municipal de Braga com o intuito de preservar o tapete verde para o jogo de amanhã [terça-feira].