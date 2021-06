Fernando Santos explica por que Rafa foi a primeira substituição diante da Hungria

A carregar o vídeo ...

Portugal estava em busca do primeiro golo quando, aos 71 minutos do duelo com a Hungria, Fernando Santos foi ao banco e lançou Rafa, quando tinha outros elementos que poderia ter colocado em campo, como por exemplo João Félix ou André Silva. A sua opção foi justificada em conferência de imprensa, na qual explicou ainda o que pediu ao jogador do Benfica.