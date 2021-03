A carregar o vídeo ...

De olho no jogo com a Sérvia, Fernando Santos assumiu esperar um jogo totalmente diferente daquele que se viu diante do Azerbaijão. Apesar do grau de exigência ser maior diante dos balcânicos, o selecionador nacional assume que esse facto até pode ajudar a equipa a melhorar. (Vídeo: Canal 11)