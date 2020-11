Fernando Santos: «Jota, Ronaldo, Bernardo Silva e Félix juntos? Tudo é sempre possível»

A carregar o vídeo ...

Diogo Jota, Cristiano Ronaldo, João Félix, Bernardo Silva, Trincão, Paulinho... não existe falta de qualidade na frente de ataque da Seleção Nacional e Fernando Santos, mais do que ninguém, tem noção disso. Questionado pelo jornalista Arthur Quezada, do 'Esporte Interativo', sobre uma possível utilização de Jota, Ronaldo, Bernardo e Félix de início no ataque luso frente à França já este sábado, o selecionador respondeu: "Tudo é sempre possível". [Vídeo: Esporte Interativo]