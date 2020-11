A carregar o vídeo ...

Fernando Santos e os jogadores da Seleção Nacional estão cientes da importância do encontro deste sábado (agendado para as 19h45) frente à campeã do Mundo França. Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo da 5.ª jornada do grupo 3 da Liga das Nações, o selecionador nacional sublinhou a experiência das duas equipas.