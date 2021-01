A carregar o vídeo ...

Fernando Santos é o protagonista de um vídeo lançado pela Amnistia Internacional em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol. A iniciativa, lançada hoje, no Dia Internacional da Não Violência e da Paz nas Escolas, visa a luta contra todos os tipos de discriminação no futebol. A ação é baseada numa palestra do selecionador nacional, sendo que está inserida no projeto ‘Eu Jogo Pelos Direitos Humanos’.