A carregar o vídeo ...

Fernando Santos contou, esta quinta-feira, com 23 jogadores no relvado no treino da Seleção Nacional a dois dias dos 'quartos' do Mundial frente a Marrocos. Rúben Dias foi o único ausente - a par de Nuno Mendes e Danilo, que já deixaram a comitiva -, tendo ficado no ginásio a realizar trabalho específico, como nos dá conta o nosso enviado especial ao Qatar, Bruno Fernandes