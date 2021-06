Deu para tudo no Eslováquia-Espanha . Depois de um autogolo de Dubravka, Ferran Torres juntou o seu nome à lista de marcadores com um remate de calcanhar. Jogada estudada após um canto do lado direito do ataque, Pablo Sarabia cruza rasteiro para a pequena área onde aparece Ferran Torres, a encostar de calcanhar para fazer um bonito golo, o quarto da seleção espanhola no jogo. [Vídeo: VSports]