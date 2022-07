A carregar o vídeo ...

Milhares de adeptos apadrinharam a apresentação das equipas profissionais do Vitória na Plataforma das Artes, praça simbólica no centro de Guimarães. Uma noite de emoções ao rubro sem direito a surpresas de última hora, mas com forte ligação entre jogadores e adeptos. Houve festa e espaço a uma sentida homenagem a Neno, guardião que continua na memória vitoriana.