Festa de Rovanperä e a satisfação de Armindo Araújo no final do Rali de Portugal

Kalle Rovanperä venceu o Rali de Portugal pelo segundo ano consecutivo, o que o coloca na liderança isolada do campeonato do mundo de pilotos. Na chegada à Exponor, houve festejos e cumprimentos dos responsáveis da Toyota, a começar pelo diretor-desportivo da equipa, Jari-Matti Latvala. Já Armindo Araújo foi o melhor português no final da prova, resultado que deixou o piloto de Santo Tirso bastante satisfeito.