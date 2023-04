Festa do Basquetebol: jantar com direito a 'parabéns' mas afinal… não era bem assim

A carregar o vídeo ...

Na cantina da Escola Básica Francisco Cabrita, a poucos metros do pavilhão municipal de Albufeira, são servidas muitas das refeições durante a Festa do Basquetebol. É neste local que muitas seleções se encontram e, como contaram a Record, grande parte das vezes cantam-se os 'parabéns' a um ou outro jogador. Ainda assim, por vezes... é pura brincadeira. Desta feita, o escolhido foi Francisco Oliveira, dos Sub-14 do Porto, que, com 14 anos, é o mais novo desta equipa portuense.