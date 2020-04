A carregar o vídeo ...

Nem a pandemia impede as famosas festas em Ibiza e no domingo a Guardia Civil espanhola surpreendeu 19 pessoas numa mansão de luxo. As autoridades acabaram por deparar-se com espanhóis, franceses, italianos e britânicos a divertirem-se com toda a tranquilidade, só que a 'brincadeira' correu mal e um deles acabou mesmo por ser detido.[Vídeo: Guardia Civil]