O FC Midtjylland, líder da liga dinamarquesa, não esqueceu os adeptos e permitiu que os seguidores do emblema continuassem a viver 'juntos' as emoções do futebol. Foi por isso que criaram um 'drive-in' no jogo frente ao AC Horsens. E a festa fez-se na mesma.