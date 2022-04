Festa nas bancadas em duelo renhido na final dos lançamentos Sub-16 masculino

A carregar o vídeo ...

O concurso de lançamentos disputou-se esta quarta-feira na Festa do Basquetebol, com quatro vencedores de associações diferentes. A final dos Sub-16 foi a mais renhida, com Tomás Esteves (Castelo Branco) a vencer perante Marco Francisco (Santarém) no último lance, soltando a festa nas bancadas. De referir que nos Sub-14, foi Rodrigo Torcato (Aveiro) levar a melhor. Anita Pereira (Vila Real) terminou em 1.º lugar nas Sub-16, enquanto Rita Pechincha (Alentejo), que até ficou rouca, triunfou nas Sub-14.