O Tottenham derrotou o Arsenal ( 2-1 ) no dérbi londrino deste domingo e garantiu três importantes pontos que mantêm a equipa de Mourinho na luta por uma vaga na Liga Europa. No final do encontro, o técnico português e os jogadores dos spurs celebraram o triunfo em pleno balneário com grande união e cumplicidade. [Vídeo: Twitter]