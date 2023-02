A carregar o vídeo ...

Após o apito final de Artur Soares Dias no clássico entre Sporting e FC Porto, foi notória a festa no banco dos dragões, após um final de jogo emocionante, contrastando com o desalento dos leões. Já no centro do relvado, Rúben Amorim e Sérgio Conceição deram um abraço.