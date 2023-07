Festival de Goodwood quase começa com tragédia: pneu salta de carro e atinge público

A carregar o vídeo ...

O tradicional Festival de Velocidade de Goodwood começou esta quinta-feira, com um habitual desfile de carros que ia acabando em tragédia. Tudo aconteceu quando, na passagem pela pista, um Jaguar MK1 (da década de 60) viu a roda traseira esquerda sair do lugar e sair disparada na direção do público. Apesar do susto, o facto do carro ir a média velocidade acabou por impedir males maiores e ninguém ficou ferido.