A Espanha desilude na sua primeira parte neste Euro'2020, ao empatar sem golos perante a Suécia. A Roja dominou em toda a linha, acabou com uns 'pornográficos' 85% de posse de bola, fez mais 750 passes do que a Suécia, rematou 17 vezes contra 8 dos nórdicos, mas no final, naquilo que conta - o golo -, não fez o seu trabalho e arranca a prova com um gosto a desilusão.