Os adeptos alemães do Eintracht não pouparam nos artefactos pirotécnicos antes do embate da 1ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões. Antes do apito inicial diante do Nápoles, houve um verdadeiro festival dado por parte dos fãs da equipa de Frankfurt, que merecerá uma multa da UEFA à posteriori.