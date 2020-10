Fez a defesa de uma vida mas borrou logo a pintura com um autogolo... ridículo

A carregar o vídeo ...

Já todos vimos momentos insólitos de guarda-redes, com frangos para todos os gostos, mas aquilo que sucedeu este fim de semana na Sérvia, no duelo entre Dinamo Vranje e Zeleznicar Pancevo promete entrar para o topo dessa lista. Tudo aconteceu ao minuto 88', numa partida que estava em 3-0, quando o guarda-redes do Vranje, numa sequência surreal, conseguiu em pouco segundos impedir um golo com uma grande defesa e fazer um autogolo... ridículo. E se tiver curiosidade em saber o nome do autor desta preciosidade, dá pelo nome de Miroslav Orlic...