Fez o 3.º tempo mais rápido da história nos 110m barreiras e agora vai dedicar-se ao... futebol americano

Devon Allen é por estes dias o nome do momento nos Estados Unidos. E com razão! Aos 27 anos, o (ainda) barreirista fez história no recente NYC Grand Prix, ao assinar a terceira melhor marca da história nos 110 metros barreiras (12,84), a apenas 0,04 segundos do máximo histórico de Aries Merritt - que perdura desde setembro de 2012.



Com o recorde ali tão perto, a lógica seria tentar ir mais além, mas os planos de Allen são outros. Em abril assinou pelos Philadelphia Eagles, da NFL, e prepara-se para deixar o atletismo para rumar ao futebol americano. A sua última grande competição serão, ao que tudo indica, os Mundiais de Eugene, dentro de um mês. Será que vamos ter despedida em beleza?