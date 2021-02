A carregar o vídeo ...

O norte-americano Grant Holloway entrou esta quarta-feira para a história do atletismo, ao fixar um novo recorde mundial dos 60 metros barreiras no Meeting de Madrid. Depois de várias tentativas, o campeão do mundo dos 110 metros barreiras conseguiu cravar o cronómetro em 7,29, batendo por uma centésima de segundo o registo de Colin Jackson, que perdurava desde 6 de março de 1994.