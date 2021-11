Egy Maulana, extremo indonésio do Senica, esteve muito perto de fazer um golaço na partida frente ao Z. Moravce-Vrable, que terminou com um triunfo do adversário por 2-1, em jogo a contar para a 14.ª jornada do campeonato eslovaco. Depois de deixar alguns adversários para trás, o camisola '17' acabou por atirar... para fora. [Vídeo: OneFootball]