Diego Simeone recorreu, esta sexta-feira, às redes sociais para alertar os seus seguidores dos cuidados a ter com o coronavírus (COVID-19). Num vídeo gravado desde casa, o treinador do Atlético Madrid recomenda a todos seguirem as recomendações dos peritos. [Vídeo: Twitter / Diego Simeone]