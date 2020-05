"Fica no teu lugar!": V.Guimarães mostra adeptos de cartão nas bancadas

A carregar o vídeo ...

O V.Guimarães lançou um vídeo, na tarde deste sábado, onde passa uma mensagem de proximidade aos seus adeptos numa altura em que se aproxima o regresso do campeonato. Na parte final, são visíveis imagens em cartão de sócios nas bancadas do Estádio D. Afonso Henriques. "As portas não vão abrir. O coração vai estar em sobressalto, a bola já não sai do pensamento. Olhos e ouvidos atentos. A emoção do regresso, a emoção de querer estar no teu lugar. Não podes estar fisicamente, mas estás sempre presente. Não podes estar na bancada, mas estás sempre aqui. Junta-te aos nossos conquistadores, mostra-lhes que estás com eles no D. Afonso Henriques. Fica no teu lugar!", escreveu o emblema minhoto nas redes sociais.