Ficou tudo de boca aberta: a incrível prova que valeu recorde mundial a Tobi Amusan nos 100m barreiras

Nuns Mundiais de Eugene com algumas surpresas, a maior delas terá sido a protagonizada pela nigeriana Tobi Amusan na derradeira jornada. Depois de nas eliminatórias ter feito melhor marca de carreira com os 12.40 segundos que a colocaram nas meias-finais, a africana espantou tudo e todos no Hayward Field ao correr nessas mesmas 'meias' em 12.12, um novo recorde do Mundo. Uma marca totalmente inesperada, que deixou todos boquiabertos, já que era 'apenas' numas meias-finais e representava um 'corte' de oito centésimos ao anterior recorde, da norte-americana Kendra Harrison e que durava desde 2016. A reação da nigeriana diz tudo...