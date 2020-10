A carregar o vídeo ...

Marc Márquez é conhecido pela sua forma brutal de escapar a quedas, mas este sábado na ausência do piloto da Honda acabou por ser Joan Mir a bilhar com um movimento sensacional para 'safar' uma violenta queda. A Suzuki do espanhol até foi ao solo, mas Mir conseguiu a proeza de acabar... em pé. Parece fácil, mas lembre-se que a moto do piloto catalão ia certamente perto dos 200 km/h...