A escolha de um nickname é um dos primeiros desafios que qualquer praticante de jogos eletrónicos enfrenta. Contudo, nem para todos esta questão chega a ser problemática. Seja com recurso a nomes 'óbvios' ou originais, surge sempre a mesma questão: 'Mas afinal de onde surgiu esse nickname?'. Gonçalo Brandão contou a Record a origem do nick 'Troppez' com uma justificação... 'paradisíaca'.