A carregar o vídeo ...

Adrian Lis protagonizou a fífia do ano na Polónia. O guarda-redes do Warta Poznan falhou o timing de alívio à bola e permitiu o golo do Radomiak Radom. Depois do português Luís Machado abrir o ativo, foi a vez do ex-Sportingi Lisandro Semedo aproveitar para fazer o golo mais fácil da carreira, na 1ª liga polaca.