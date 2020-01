Figo e Dani Alves dão brilho ao jogo entre lendas do futebol mundial e espanhol

A carregar o vídeo ...

O internacional brasileiro Daniel Alves e o ex-internacional português Luís Figo marcaram presença, neste sábado, num encontro entre lendas do futebol mundial e espanhol, com o objetivo de angariar dinheiro para a Associação Espanhola de Esclerose Lateral Amiotrófica. Michel Salgado e Morientes, antigos jogadores do Real Madrid, também marcaram presença. Ronaldinho Gaúcho esteve presente para fotos. [Vídeo: Omnisport]