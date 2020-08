A carregar o vídeo ...

Luís Figo considerou Vanderlei Luxemburgo "o pior treinador do Mundo" e agora, em declarações à ESPN Brasil, foi convidado a comentar novamente o tema. "Podemos estar aqui a tarde toda a falar...", disse o antigo internacional português. Figo foi treinado pelo atual técnico do Palmeiras no Real Madrid. (Vídeo ESPN Brasil)