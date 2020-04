Figuras do futebol português felicitam Humberto Coelho pelo 70.º aniversário

A carregar o vídeo ...

Humberto Coelho, antigo selecionador nacional que conduziu Portugal às meias-finais do Euro'200, completa esta segunda-feira 70 anos de vida. Face às contingências da pandemia, a Federação Portuguesa de Futebol decidiu homenagear o vice-presidente do organismo e para isso recolheu oito depoimentos de figuras do futebol nacional que, em formato de vídeo, puderam felicitar o antigo internacional português e capitão do Benfica [Imagens: FPF]