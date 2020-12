Filha de Guti celebra aniversário sem restrições e imagens da festa geram indignação

A carregar o vídeo ...

Zayra Gutiérrez, filha do antigo futebolista espanhol Guti, está no centro de uma polémica. A jovem celebrou no sábado o seu 20.º aniversário com um grupo de amigos, mas a festa decorreu sem o uso de máscaras ou distânciamento, como se vê nas imagens que os próprios divulgaram nas redes sociais. Imagens que geraram indignação, depois do jornalista espanhol Miguel Frigenti ter comentado o comportamento irresponsável.