«Filho da p...»: treinador do Al Taawon revoltado com golo validado ao Al Hilal de Jorge Jesus

O primeiro golo do Al Hilal de Jorge Jesus frente ao Al Taawon, apontado por Mitrovic aos 45'+2, gerou muitos protestos por parte dos jogadores da equipa visitante que, depois de se queixarem de falta sobre o guarda-redes Mailson, cercaram o árbitro ao intervalo para pedirem satisfações. O brasileiro Péricles Chamusca, que orienta a equipa, não escondeu a insatisfação, e numa altura em que estava a ser filmado pelas câmaras mostrou-se visivelmente indignado com a decisão: "Filho da p...", atirou. (Vídeo: Twitter/Central do Arabão)