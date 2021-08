Filho de Anderson Silva estreia-se no kickboxing com KO aos... cinco segundos

A carregar o vídeo ...

Kalyl Silva é filho do lendário Anderson Silva, um dos maiores nomes da história do UFC, e a julgar pela amostra dada... o seu futuro também está nas artes marciais. No caso no kickboxing, modalidade na qual se estreou de uma forma brilhante, com um KO logo aos... cinco segundos. Foi na última sexta-feira e o vídeo está a ser muito destacado nas redes sociais, com o compatriota Charles Oliveira a ver até semelhanças com o Spider. Kalyl, refira-se, tem 22 anos.