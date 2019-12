A carregar o vídeo ...

Jose Antonio Reyes, ex-jogador do Benfica que faleceu em junho, deixa saudade, mas o antigo jogador conseguiu transmitir o talento para o filho. Num torneio sub-12, Jose Reyes, jogador do Real Madrid, deu espetáculo ao disparar com força num livre e o jornal 'As' fez uma comparação inevitável. Foi um livre "à Roberto Carlos", ex-lateral dos madridistas.