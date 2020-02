A carregar o vídeo ...

Ao contrário do pai Artur Moraes, que foi guarda-redes, Lucca parece ter mais apetência para marcar golos. Aos 8 anos, o filho do agora vice-presidente da SAD Alverca já joga no Benfica e na final do Torneio de Cascais, contra o Estoril, fez um grande golo. Artur, na bancada, aplaudiu.