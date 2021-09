Filho de David Beckham estreou-se no futebol profissional aos 19 anos

A carregar o vídeo ...

Romeo Beckham estreou-se esta madrugada como jogador profissional, ao serviço do Fort Lauderdale CF, atuando durante 79 minutos diante do South Georgia Tormenta FC. Numa partida da USL League One, o filho de David Beckham, de 19 anos, não se mostrou como provavelmente alguns esperavam, mas a 'pinta' para os cruzamentos, aquela que tornou o seu pai um nome lendário, está lá... A título de curiosidade, neste mesmo jogo atuou Harvey Neville, filho de Phil Neville, antigo colega de equipa de David Beckham no Man. United.