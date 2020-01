A carregar o vídeo ...

Jose Antonio Reyes tem nome de craque - o mesmo do seu pai - e este domingo levou às costas a equipa do Real Madrid na final do Liga Promises, ao marcar quatro golos na vitória por 5-3 sobre o Sevilha. Momentos inesquecíveis para o jovem de 12 anos, que poderá ver no vídeo acima.