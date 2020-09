A carregar o vídeo ...

Bronny James, como é conhecido o filho da estrela da NBA, LeBron James, está no centro de uma polémixca. Nas stories do Instagram, o jovem de 15 anos aparece a fumar e apesar de ter retirado a publicação quase de imediato, as imagens espalharam-se nas redes sociais. Entretanto, Lebron James tambémm fez uma publicação nas redes sociais que muitos dizem ser a resposta a toda a polémica.