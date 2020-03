A carregar o vídeo ...

Thiago Messi, filho de Lionel Messi, está a dar que falar e em Espanha já dizem que seguirá as pisadas do pai. Com apenas 7 anos de idade, Thiago já finta, conduz e marca golos muito semelhantes aos do pai. Veja o pormenor do jovem jogador num encontro das camadas jovens do Barcelona, ao serviço da Escola Sergio [Busquets]. [Vídeo: Twitter]