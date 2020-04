Filho de peixe sabe nadar: Gustavo e Paulo Assunção dão 750 toques de cabeça

A carregar o vídeo ...

Paulo Assunção brilhou durante largos anos pelo FC Porto e também pelo Atl. Madrid, mas passou agora a tocha ao filho Gustavo, que desperta cobiça ao serviço do Famalicão. Ainda assim, o antigo médio dos dragões e dos colchoneros dá provas de não ter esquecido tudo o que sabia quando era jogador. Num vídeo publicado por Gustavo no Instagram, Paulo surge na companhia do filho para, juntos, lançarem um desafio a todos os seguidores: o de dar 750 toques seguidos de cabeça. E a verdade é que conseguiram fazê-lo, provando que quem sabe nunca esquece e que filho de peixe sabe mesmo nadar.