O filho mais novo de Ricardo Quaresma, de apenas 9 anos, marcou um grande golo este fim de semana com a camisola do Núcleo do Sporting Solar do Norte no jogo diante do Castelo da Maia. O internacional português, que partilhou o vídeo nas redes sociais, não escondeu o orgulho: "O mais novo lá continua o seu caminho."