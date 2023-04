A carregar o vídeo ...

A poucas horas de um jogo que se pode revelar decisivo para a temporada do Benfica, o filho de Roger Schmidt é um dos muitos adeptos que estão por estas horas nas ruas de Milão para apoiar a turma da Luz. Integrado no meio de um grande grupo de fãs, Jordi surgiu a cantar com os restantes e até acabou a... tirar selfies.